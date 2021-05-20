Эксперт объяснил, что держит Россию в числе мировых лидеров

Атомный проект СССР позволяет современной России оставаться конкурентоспособной в самых сложных высокотехнологичных областях. Такое мнение высказал в ходе просветительского марафона «Новое знание» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В 1946 году СССР вплотную подошел к созданию атомного оружия. В августе 1949 года на полигоне была взорвана первая советская атомная бомба. Однако основатели советского ядерного щита превратили накопленные знания не только в мощное оружие, но и в атомную станцию. С этого момента началась атомная энергетика. Наша страна — родоначальница атомной энергетики, и сегодня у нас нет в этой области конкурентов. «Росатом» строит большое количество станций. А в 1959 году на воду был спущен первый атомный ледокол «Ленин». Сейчас Россия — единственная страна в мире, имеющая атомный ледокольный флот. Это нам обеспечивает преимущества в Арктике, где находятся огромные запасы углеводородов, — пояснил Ковальчук.

В четверг, 20 мая, в России стартовал трехдневный просветительский марафон «Новое знание». Мероприятие проходит сразу в восьми городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

Напомним, 12 мая общество «Знание» утвердило новый руководящий состав и определило дальнейшие векторы развития. Председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый замруководителя президентской администрации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества «Знание» стал победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.



Общество «Знание» действует с 2016 года. Оно создавалось в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, повышения эффективности образовательно-просветительской работы.