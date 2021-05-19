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Более 200 тысяч одиноких родителей смогут рассчитывать на госпомощь

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© pixabay.com

© pixabay.com

Более 200 тысяч одиноких родителей смогут рассчитывать на государственную помощь, положения о которой были включены в социальные поправки «Единой России», принятые сегодня Госдумой в окончательном чтении. Об этом в интервью ridus.ru рассказала председатель движения «Совет матерей России», эксперт «Общероссийского народного фронта» Татьяна Буцкая.

В России около полутора миллионов одиноких родителей получают алименты. Из них 200 с небольшим тысяч человек этих денег не видят: либо второго родителя невозможно найти, либо с него нечего взять. Таким образом, как минимум 200 тысяч одиноких родителей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, смогут рассчитывать на выплаты со стороны государства, — сообщила Буцкая.

По ее мнению, программа поддержки одиноких родителей будет иметь долгосрочный характер.

«Демографическая ситуация в России остается достаточно непростой. Поэтому для нас очень важно поддерживать не только рождение каждого ребенка, но и сопровождать его до того момента, когда он станет взрослым человеком и тоже заведет семью», — заключила эксперт.

Кроме того, социальные поправки «Единой России» предполагают поддержку беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках, и полную оплату больничного родителям детей до семи лет.

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