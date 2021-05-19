Система дистанционного голосования успешно прошла тестирование

Платформа дистанционного электронного голосования успешно прошла тестирование. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, все заявленные цели тестирования были достигнуты. В процессе принимали участие 1,2 миллиона граждан. В ходе испытания система обработала более пяти миллионов транзакций, а итоги голосования были подведены менее чем за пять минут.

«Шероховатости были, но сейчас мы только прокладываем этот цифровой путь, который, как мы надеемся, в ближайшее время станет магистральным», — отметила Памфилова.



Не смогли проголосовать около 137 тысяч участников тестирования (менее 5%). Система отказала им в данной возможности. Сейчас идут работы по выявлению причин каждого отдельного сбоя.