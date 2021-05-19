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Система дистанционного голосования успешно прошла тестирование

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Председатель ЦИК Элла Памфилова. © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Председатель ЦИК Элла Памфилова. © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Платформа дистанционного электронного голосования успешно прошла тестирование. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, все заявленные цели тестирования были достигнуты. В процессе принимали участие 1,2 миллиона граждан. В ходе испытания система обработала более пяти миллионов транзакций, а итоги голосования были подведены менее чем за пять минут.

«Шероховатости были, но сейчас мы только прокладываем этот цифровой путь, который, как мы надеемся, в ближайшее время станет магистральным», — отметила Памфилова.

Не смогли проголосовать около 137 тысяч участников тестирования (менее 5%). Система отказала им в данной возможности. Сейчас идут работы по выявлению причин каждого отдельного сбоя.

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