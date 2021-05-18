Эксперт: марафон «Новое знание» привлечет внимание молодежи и ученых

Возрождение общества «Знание» и марафон «Новое знание» — очень значимые инициативы, которые повысят эффективность образовательно-просветительской работы в России. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru участник марафона «Новое знание» старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии кандидат биологических наук Кирилл Антонец.



Наличие подобных движений, которые распространяют информацию о современных научных достижениях, всегда довольно полезно. Надеюсь, общество «Знание» и организованный им марафон «Новое знание» привлекут внимание молодежи и послужат популяризации науки. Подобные проекты также представляют большой интерес для ученых. Люди обладают экспертными знаниями в каких-либо отдельных областях, в которых они работают, но им важно еще понимать, что происходит в науке в целом, — пояснил эксперт.

Марафон «Новое знание» пройдет 20—22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждая площадка мероприятия будет посвящена определенной области знаний. Это и наука, и медицина, и история, и бизнес, рассказал в беседе с Life генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Я рассчитываю, что, конечно, мы охватим несколько миллионов молодых людей по всей стране, потому что событие очень интересное и помимо самых выдающихся и интересных людей нашей страны будут ещё и зарубежные гости, всемирно известные люди», — пообещал Древаль.



Ранее председатель профкома обучающихся ЛГТУ Сергей Поздняков заявил, что общество «Знание» могло бы взять на себя функции экспертной оценки просветительского контента, распространяемого в интернете.



В связи с пандемией выскочило много различных ресурсов и «учителей-преподавателей», которые считают, что имеют право обучать, просвещать, но их материалы зачастую вызывают шок. Я не говорю про цензуру, но вот экспертную оценку качества контента и его достоверности обновленная высокотехнологическая просветительская платформа «Знание» могла бы на себя взять, — отметил Поздняков.

Кроме того, общество «Знание» будет весьма полезным в борьбе за «историческую правду», уверен директор АНО «Центр „Югра-социум“» Илья Верховский.

Напомним, 12 мая общество «Знание» утвердило новый руководящий состав и определило дальнейшие векторы развития. Председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый замруководителя президентской администрации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества «Знание» стал победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

Общество «Знание» действует с 2016 года. Оно создавалось в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, повышения эффективности образовательно-просветительской работы.