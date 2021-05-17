Финляндия решила сократить закупки российской нефти
- 17 мая 2021, 22:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Импорт российской нефти в Финляндию стал значительно сокращаться.
По данным платформы Refinitiv Eikon, в первом квартале 2021 года объем поставок уменьшился на 25%.
В апреле закупки снизились до 0,4 млн тонн, что на 63% меньше прошлогоднего показателя за тот же период.
Всего в годовом выражении импорт российской нефти составил 2,1 млн тонн, сообщает Reuters.
По информации агентства, такое резкое падение спроса на «черное золото» вызвано переходом Финляндии на «зеленую» энергетику. Дело в том, что ведущий нефтепереработчик в стране Neste Oil, закупавший сырье преимущественно из России, теперь планирует переоборудовать НПЗ под возобновляемые энергоносители.
Опрос трейдеров показал, что снижение спроса со стороны Финляндии может сказаться на стоимости нефти марки Urals.
Как писал ранее «Ридус», недавно в окружной суд Нидерландов был направлен иск против глобальной нефтяной компании Shell, решение по которому может стать прецедентом для крупных компаний. НКО «Друзья Земли» и другие неправительственные организации требуют от Shell сократить на 45% выбросы CO2 во всех точках добычи.
Консалтинговая компания Wood Mackenzie опубликовала отчет, согласно которому с 2023 года спрос на нефть начнет падать и к середине XXI века обвалится на 70% по отношению к текущему.
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