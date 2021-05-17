Финляндия решила сократить закупки российской нефти

Импорт российской нефти в Финляндию стал значительно сокращаться.

По данным платформы Refinitiv Eikon, в первом квартале 2021 года объем поставок уменьшился на 25%.

В апреле закупки снизились до 0,4 млн тонн, что на 63% меньше прошлогоднего показателя за тот же период.

Всего в годовом выражении импорт российской нефти составил 2,1 млн тонн, сообщает Reuters.

По информации агентства, такое резкое падение спроса на «черное золото» вызвано переходом Финляндии на «зеленую» энергетику. Дело в том, что ведущий нефтепереработчик в стране Neste Oil, закупавший сырье преимущественно из России, теперь планирует переоборудовать НПЗ под возобновляемые энергоносители.

Мировая повестка резко «позеленела» © Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Опрос трейдеров показал, что снижение спроса со стороны Финляндии может сказаться на стоимости нефти марки Urals.

Как писал ранее «Ридус», недавно в окружной суд Нидерландов был направлен иск против глобальной нефтяной компании Shell, решение по которому может стать прецедентом для крупных компаний. НКО «Друзья Земли» и другие неправительственные организации требуют от Shell сократить на 45% выбросы CO2 во всех точках добычи.

Консалтинговая компания Wood Mackenzie опубликовала отчет, согласно которому с 2023 года спрос на нефть начнет падать и к середине XXI века обвалится на 70% по отношению к текущему.

