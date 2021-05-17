Кличко предрек Зеленскому судьбу Януковича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о попытках украинских властей дискредитировать его.

По словам градоначальника, в ряде предприятий ЖКХ столицы Украины проводят обыски с целью облить его грязью.

Он отметил, что городская администрация сама передала правоохранительным органам материалы, которые в настоящее время используются при обыске.

«Сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, которые передали мы сами. По тем нарушениям, которые обнаружили мы сами», — пояснил мэр в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В связи с этим Кличко поинтересовался, чем так долго занималась полиция, если по некоторым делам материалы были переданы несколько лет назад.

Виталий Кличко © Sergii Kharchenko/Zuma\TASS

В заключении градоначальник назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем экс-главы государства Виктора Януковича, отметив, что тот использовал схожую схему атаки на городскую власть в 2010 году. «Помните, где он сейчас?» — недвусмысленно намекнул Кличко.

Как отмечает газета «Известия», летом 2019 года Виталий Кличко получил от президента Украины официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом. Тогда мэр Киева заявил, что считает лишение избранного мэра исполнительных полномочий возвращением методов Януковича и утратой столицей самоуправления.

Напомним, в ноябре 2019 года против Виталия Кличко и двух его замов Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о государственной измене и хищении денег. Депутаты Киевского горсовета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. Кроме того, депутаты предположили, что мэр Киева оказывал содействие в незаконном обогащении частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах.

Ранее «Ридус» писал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству уволить Кличко с поста мэра украинской столицы, но эта инициатива осталась без внимания.



Виталий Кличко был избран главой Киевской городской государственной администрации 25 мая 2014 года. Он набрал 56,7% голосов.

