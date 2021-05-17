Партия пенсионеров выступила против цифровой дискриминации пожилых людей

Представителей старшего поколения необходимо обучать пользованию современными средствами коммуникации, чтобы гарантировать социализацию миллионов российских граждан.

К этому призвали государство в Партии пенсионеров, отметив, что многие пожилые люди лишены возможности пользоваться всем спектром услуг, необходимым для нормальной жизни.

Для них современные гаджеты и мессенджеры недоступны либо из-за высокой стоимости, либо из-за неготовности осваивать новейшие технологии.

«Среди тех пенсионеров, кто освоил компьютер, основными навыками являются работа с текстовыми редакторами и электронной почтой», — говорится на сайте партии. При этом совсем незначительна доля тех, кто может самостоятельно установить программное обеспечение с использованием языков программирования.

По статистике всего треть людей старшего поколения относится к активным пользователям интернета. Услугами онлайн пользуются всего лишь 10% пожилых россиян.

В Партии пенсионеров считают, что в первую очередь следует научить старшее поколение пользоваться смартфонами. Такое обучение могут осуществлять волонтеры или работники службы социального обеспечения.

«Опыт работы региональных организаций в Приморье, Нижегородской области и Санкт-Петербурге, где осуществляется сбор телефонов для старшего поколения, их обучения работе с гаджетами и программами, наглядно демонстрирует, что новые информационные технологии при соответствующей работе могут превратиться в обычную среду обитания и для представителей старшего поколения», — отметил председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

По словам председателя правления регионального отделения Партии пенсионеров в Нижегородской области Татьяны Богдановой, государство должно взять на себя ответственность за обучение пожилых людей пользованию современными средствами коммуникации. «Такой цифровой патронаж является необходимым условием для социализации миллионов пожилых граждан. Это особенно актуально для Нижегородской области, где пенсионеры составляют третью часть населения», — заявила она.