Почти половину пассажиров не пустили на рейс из-за тестов на COVID-19
- 17 мая 2021, 20:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В аэропорту Дели на рейс не пустили несколько десятков австралийцев, которые застряли в Индии из-за пандемии коронавируса и прерванного авиасообщения.
Они должны были отправиться в родной город Дарвин, однако из-за тестов на COVID-19 в полете им было отказано.
Как сообщает Daily Mail, у более 40 пассажиров результат теста оказался положительным, а еще 30 человек оказались их близкими родственниками.
В результате на рейс не были допущены в общей сложности 70 пассажиров из 150. Чтобы забронировать себе место на следующем рейсе, им придется снова подать заявку в Министерство иностранных дел и торговли Австралии, а также вновь сдать ПЦР- и антиген-тест.
По данным издания, в настоящее время в Индии находятся около девяти тысяч австралийцев.
Ранее сообщалось, что на чартерный рейс «Аэрофлота» из Самарканда в Москву не допустили 29 граждан Узбекистана. У них либо отсутствовали справки о результате теста на COVID-19, либо они были подделаны.
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