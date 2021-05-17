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Почти половину пассажиров не пустили на рейс из-за тестов на COVID-19

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Аэропорт Дели © EPA/TASS

Аэропорт Дели © EPA/TASS

В аэропорту Дели на рейс не пустили несколько десятков австралийцев, которые застряли в Индии из-за пандемии коронавируса и прерванного авиасообщения.

Они должны были отправиться в родной город Дарвин, однако из-за тестов на COVID-19 в полете им было отказано.

Как сообщает Daily Mail, у более 40 пассажиров результат теста оказался положительным, а еще 30 человек оказались их близкими родственниками.

В результате на рейс не были допущены в общей сложности 70 пассажиров из 150. Чтобы забронировать себе место на следующем рейсе, им придется снова подать заявку в Министерство иностранных дел и торговли Австралии, а также вновь сдать ПЦР- и антиген-тест.

Аэропорт © Коллаж/Ridus

Аэропорт © Коллаж/Ridus

По данным издания, в настоящее время в Индии находятся около девяти тысяч австралийцев.

Ранее сообщалось, что на чартерный рейс «Аэрофлота» из Самарканда в Москву не допустили 29 граждан Узбекистана. У них либо отсутствовали справки о результате теста на COVID-19, либо они были подделаны.

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