США заблокировали принятие заявления Совбеза ООН по Палестине и Израилю

Заявление Совбеза ООН для прессы по Палестине и Израилю не было принято из-за непреклонной позиции США, сообщили «РИА Новости» источники в Совете безопасности.

«Договоренности по заявлению достичь не удалось», — заявил один из них.

Другой собеседник агентства отметил, что на данный момент США отказываются принимать какие-либо документы Совбеза.

По словам еще одного источника, аргументация американской стороны состоит в том, что сейчас Соединенные Штаты работают над деэскалацией конфликта в двустороннем формате, а «продукт СБ может навредить или спровоцировать эскалацию».

На минувшей неделе состоялись три заседания Совета безопасности ООН, посвященные событиям на Ближнем Востоке. Причем два из них были закрытыми. На сегодняшний день не удалось договориться о каком-либо заявлении по итогам прошедших встреч.

Как сообщил «РИА Новости» источник в Совбезе, единственным государством, блокировавшим принятие заявления, были США.

Во время заседания Совета безопасности постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан обвинил Палестину в развязывании конфликта.



Палестино-израильский конфликт © Pixabay.com

Ранее стало известно, что на фоне обострившегося военного конфликта на Ближнем Востоке Белый дом одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.

С 10 мая, когда между Израилем и сектором Газа начался обмен обстрелами, погибли более 200 палестинцев и более 1,2 тысячи были ранены. В Израиле погибли 10 человек, сотни получили ранения.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Палестину прекратить обстрелы. Он обратил внимание на то, что военный конфликт привел к гибели людей, страданиям и ущербу для инфраструктуры.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва может стать местом переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта. Он отметил, что МИД и Госдума готовы предоставить московскую площадку для созыва другого «квартета» — ближневосточного в чисто географическом смысле.