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СМИ сообщили об одобрении Белым домом поставки Израилю оружия на $735 млн

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истребители США © pixabay.com

истребители США © pixabay.com

На фоне обострившегося военного конфликта на Ближнем Востоке Белый дом одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на 735 миллионов долларов.

По данным The Washington Post, Конгресс США был уведомлен об этом еще 5 мая, за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими радикалами.

Пока неизвестно, какие именно виды вооружения будут предоставлены израильской армии и какие предусмотрены сроки выполнения Вашингтоном данных обязательств.

Как отмечает ФАН, Израиль ежегодно получает солидную военную помощь от США, а также закупает в этой стране многие виды боевой техники, включая ракеты и истребители.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ведут интенсивную закулисную работу, чтобы урегулировать палестино-израильский конфликт. «У Израиля есть право защищать себя. Мы призываем ХАМАС и другие группы в секторе Газа прекратить немедленно ракетные удары», — приводит ТАСС его слова, сказанные на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Ракетный удар Израиля © ZUMA/ТАСС

Ракетный удар Израиля. © ZUMA/ТАСС

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Палестину прекратить обстрелы. Он обратил внимание на то, что военный конфликт привел к гибели людей, страданиям и ущербу для инфраструктуры.

С 10 мая, когда между Израилем и сектором Газа начался обмен обстрелами, погибли более 200 палестинцев и более 1,2 тысячи были ранены. В Израиле погибли десять человек, сотни получили ранения.

Из-за бомбардировок израильской армии свои дома покинули около десяти тысяч жителей сектора Газа.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.

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