Белоруссия готова добиваться признания геноцида своего народа в годы войны

Минск намерен добиться официального признания геноцида белорусов во время Великой Отечественной войны.

Для этого в международный трибунал будут представлены необходимые доказательства.

«В ближайшее время мы планируем представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны», — заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» генпрокурор страны Андрей Швед.

Уже по первым результатам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа «предварительно можно сделать предположение, что официальные данные о количестве уничтоженного мирного населения будут значительно выше», приводит слова Шведа «РЕН ТВ».

Андрей Швед © Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Как отмечает телеканал, в рамках расследования Генпрокуратура Белоруссии провела масштабную работу, включая раскопки, поиск и опрос очевидцев, а также изучение архивных документов с привлечением видных историков.

Напомним, 9 апреля Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Генпрокурор республики Андрей Швед связал это с прошедшими акциями протеста после выборов президента. Он напомнил, что в ходе расследования ряда уголовных дел надзорному ведомству удалось установить, что организация и финансирование акций велись из стран Запада, причастных в том числе к массовому уничтожению белорусов в период Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Ранее президент США Джо Байден заявил о признании геноцида армян. По его словам, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на верную смерть в Османской империи в начале XX века.



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал это заявление популистским.

Примечательно, что в декабре 2019 года Эрдоган заявил, что Турция может обвинить Соединенные Штаты в уничтожении индейцев Северной Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи.

Как известно, геноцид армян уже признали Россия, Германия, Франция, Италия и другие государства.