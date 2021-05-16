Эпидемиологическая обстановка в Турции значительно улучшилась

За месяц суточный прирост случаев COVID-19 в Турции сократился в 6 раз.

По данным на 16 мая, он составил 10 512, что в шесть раз ниже максимума, зарегистрированного в середине апреля.

Напомним, 16 апреля в Турции был зафиксирован максимальный с начала пандемии суточный прирост числа заражений коронавирусом — 63 082. Затем началось постепенно снижение, хотя 30 апреля было зарегистрировано максимальное число летальных исходов за сутки — 394.

«Сегодня выявлено 10 512 новых случаев COVID-19, с начала пандемии — 5 117 374. Умерли 223 человека, с начала пандемии — 44 760. В тяжелом состоянии находятся 2468 больных», — говорится в сообщении турецкого Минздрава.

Тест на COVID-19 в Турции. © Zuma\TASS

Как известно, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в этой стране.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил «РИА Новости» о намерении посетить Россию в мае вместе с главой Минздрава страны Фахреттином Коджой. Чавушоглу также выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что постепенное снятие связанных с пандемией коронавируса жестких ограничений начнется в Турции с 17 мая.

Напомним, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции с 29 апреля был объявлен локдаун. Эрдоган объяснил это решение тем, что в стране необходимо сократить суточный прирост числа заразившихся COVID-19 до отметки менее пяти тысяч.

С 7 мая в Турции вступили в силу новые ограничительные меры. К уже введенному ранее запрету на продажу спиртных напитков добавились новые. Магазинам было разрешено торговать только товарами первой необходимости, в том числе продуктами питания и кормами для животных.

Ожидается, что регулярное и чартерное авиасообщение с аэропортами Турции может быть восстановлено уже этим летом, после того как станет очевидно снижение темпов заболеваемости COVID-19 в этой стране.

