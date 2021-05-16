Президент Чехии назвал еще одну версию взрывов на складах во Врбетице

Намерение скрыть недостачу на складах боеприпасов могло быть причиной взрывов во Врбетице в 2014 году, заявил президент Чехии Милош Земан.

По его словам, в отличие от других политиков он не придерживается лишь одной версии.

«Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», — напомнил чешский лидер в эфире радиостанции «Частота-1».

Он добавил, что доверяет полиции Чехии, но не испытывает доверия к службе безопасности и информации. Земан призвал дождаться итогов расследования, отметив, что рассчитывает на успешное и оперативное его завершение.

Президент посоветовал следствию сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов, так как к ней возникает много вопросов.

При этом он не стал отбрасывать в сторону версию о причастности к взрывам на складах боеприпасов российских спецслужб. «Считаю версию о российском [следе] серьезным подозрением», — подчеркнул политик.

Земан также назвал глупостью решение России включить Чехии в список недружественных стран. «Всегда плохо быть врагом. С российской стороны это глупо, потому что заводить врагов из бывших друзей — ошибка», — цитирует его газета «Известия».

Как писал ранее «Ридус», президент Чехии Милош Земан выступил 25 апреля с обращением, посвященном делу о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он призвал дождаться итогов расследования инцидента, прежде чем делать какие-то однозначные выводы. Земан озвучил две версии случившегося: неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб. Чешский лидер также заявил, что данных о присутствии российских агентов в районе Врбетице в момент взрыва на складе боеприпасов нет.

Напомним, 17 апреля власти Чехии обвинили Россию в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.



Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о высылке из страны в течение 48 часов 18 российских дипломатов, а чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями».

Также стало известно, что в качестве компенсации за инцидент во Врбетице Чехия намерена потребовать от России не менее 1 миллиарда крон (около 47 млн долларов).