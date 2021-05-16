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Врачи предложили способы борьбы с аллергией на тополиный пух

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Тополиный пух © Александр Алпаткин/ТАСС

Тополиный пух © Александр Алпаткин/ТАСС

От аллергии на тополиный пух помогут защититься медицинская маска и специальные препараты, утверждает врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев.

По его словам, маска «очень хорошо сработает», поскольку тополиный пух достаточно крупный.

В беседе с URA.RU он также предложил принимать антигистаминные препараты, так как в некоторых случаях реакция на пух может вызвать поллинозу и бронхиальную астму.

В свою очередь иммунолог-аллерголог Надежда Логина считает, что пух не является аллергеном. «Эти деревья сами по себе не являются опыляемыми ветром в отличие от многих других растений, но их пух может сорбировать на себе аллергены и пыльцу растений, переносить и поддерживать их в воздухе», — рассказала она в интервью изданию.

Ранние весенние аллергены. © pixabay.com

Ранние весенние аллергены. © pixabay.com

Кроме того, Логина отметила, что вырубка тополей не решит проблему с аллергией. По ее мнению, гораздо эффективнее будет диагностировать болезнь и вылечить ее.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Ридусу», в какие регионы страны лучше всего отправиться в мае, чтобы избежать неприятных симптомов аллергии.

По данным специалистов, в этом году сезон аллергий начался на полмесяца раньше.

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