«Погода в пустыне»: синоптики дали прогноз на следующую неделю

Москвичей предупредили об аномальной жаре, какой в мае не было долгие десятилетия.

По прогнозам синоптиков, температурный фон превысит норму на 10−11 градусов.



Как рассказали в метеобюро «Фобос», юго-восточные ветры доставят в столичный регион среднеазиатский зной.

«Уже в понедельник в Москве днем потеплеет до +28…+30° - таких высоких показателей термометров в этот день не было, как минимум, за всю послевоенную историю. И это еще не предел», — цитирует специалистов kp.ru.

Экстремальная жара ожидается в Москве во вторник. Столбики термометров поднимутся до +31, что на 7 градусов выше нормы июля. Однако вечером будет холодать до +15… +17 градусов. По словам синоптиков, это эффект «погоды в пустыне», когда днем очень жарко и сухо, а вечером температура резко падает.

Жара © pixabay.com

«Ожидается очень засушливый воздух, влажность упадет и почти втрое ниже нормы. Пылевой шлейф ожидается 17 и 18 мая», — уточнили в «Фобосе». Такие погодные условия могут негативно сказаться на здоровье, поскольку в сухом воздухе с такой низкой влажностью распространяются вирусы и бактерии, что повышает риск возникновения респираторных заболеваний, предупредили в метеобюро.

Так как сухой воздух иссушает слизистую оболочку носоглотки, недостаток влаги может вызвать синдром «сухого» глаза (слезотечение и ощущение попадания песка), а также сухость кожи, волос и ломкость ногтей.

Главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова посоветовала в такую погоду не забывать о головном уборе, носить одежду светлых тонов и пить как можно больше воды. «В жару не рекомендуется употреблять жирную пищу и заниматься спортом. Да и вообще лучше без необходимости не выходить из дома», — приводит ее слова издание.

Нехарактерная для мая жара продлится до среды, полагает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, 19 мая температура понизится до +19 градусов, а дожди будут идти каждый день вплоть до 23 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что с начала следующей недели в Москве и Московской области наступит настоящий июль. По его словам, с понедельника, 17 мая, в московском регионе температуры воздуха днем повысятся на семь-восемь градусов, что характерно только для июля.