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Житель Мурманска обнаружил бомбу в машине, которую собирался купить

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Самодельное взрывное устройство © flickr.com

Самодельное взрывное устройство © flickr.com

В ходе осмотра подержанного автомобиля, выставленного на продажу, под его днищем была обнаружена бомба.

Как сообщает Baza, житель Мурманска собирался купить старый Dodge Caravan, однако продавец признался в наличии неисправности — протекал гидроусилитель руля.

Такая проблема покупателя не остановила, и он решил показать машину знакомому владельцу автосервиса. Тот согласился поднять автомобиль на подъемник и заняться ремонтом.

Однако после осмотра днища выяснилось, что в районе заднего левого колеса к машине прикреплена бомба.

В результате на место прибыли взрывотехники ФСБ. Они извлекли самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было примотано к автомобилю хомутами и состояло из пластиковой канистры с тротилом и запалом.

Правоохранителям пока не удалось выяснить причины появления СВУ под днищем, пишет паблик.

Ранее сообщалось, что утром 27 апреля в девятиэтажном доме в Казани произошел мощный взрыв, вызвавший пожар и большие разрушения в целом подъезде. Взрыв случился, когда в квартире, где хранились опасные вещества, проводился обыск.

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