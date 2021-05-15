Демонстрантов в Париже разгоняли резиновыми пулями

Парижская полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули против участников демонстрации в поддержку Палестины.

Несмотря на запрет властей, несанкционированная акция началась в 15:00 в районе Барбес в 18-м округе французской столицы.

Агрессивно настроенные демонстранты стали бросать в силовиков бутылки, деревянные доски и петарды, а также принялись жечь мусорные баки и паллеты. В ответ стражи порядка пустили в ход спецсредства.

Как передает с места событий корреспондент «РИА Новости», столкновения участников акции с полицией периодически стихают, однако правоохранители остаются на позициях в ожидании провокаций.

Беспорядки на улицах французской столицы попали на видео.



Демонстрация была запрещена по запросу главы МВД Франции Жеральда Дарманена, который напомнил, что в 2014 году на подобных мероприятиях произошли серьезные беспорядки. Министр поручил префектам проявлять особую бдительность и жесткость.

Подобные акции также прошли в Испании, Бельгии и Греции.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.

10 мая в ситуацию вмешалось движение ХАМАС, после чего между Израилем и сектором Газа начался обмен обстрелами. Из Газы было выпущено в общей сложности 1800 ракет. В то же время 160 самолетов ВВС Израиля атаковали укрепления боевиков ХАМАС. В результате нового витка конфликта в Газе погибли девять израильтян и 115 палестинцев. Более 600 человек с обеих сторон получили различные ранения.

15 мая в результате ракетного удара израильских ВВС по сектору Газа рухнуло 11-этажное здание, в котором располагались офисы местных и международных СМИ, в том числе телеканала Al Jazeera и агентства Associated Press. Момент обрушения попал на видео.