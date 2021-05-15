В 2021 году россиянам выдали уже 613 тысяч ипотечных кредитов

В январе-апреле этого года российские банки выдали 613 тысяч ипотечных кредитов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со ссылкой на данные ДОМ. РФ и Frank RG.

Он отметил, что такие высокие показатели стали возможными благодаря низким ставкам и действующей программе льготной ипотеки.

По предварительным данным, за первые четыре месяца 2021 года кредитные организации выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1,72 трлн рублей, добавил вице-премьер. При этом на льготную программу по ипотеке под 6,5% приходится свыше 20% выданных ссуд почти на 430 млрд рублей, подчеркнул он.

«По сумме выдача в апреле сопоставима с объемом в декабре 2020 года, который стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в стране», — приводит слова Хуснуллина ФАН.

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Как сообщили в Центробанке, средняя ипотечная ставка по всем регионам России в первом квартале 2021 года составила 7,24%. При этом самый низкий уровень ставок зафиксирован на Чукотке и в Приморском крае — 5,6% и 5,8% соответственно.

В марте текущего года банки представили 178 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 501 миллиард рублей. Наибольший объем займов был предоставлен в Москве (на сумму почти 81 миллиард рублей), а также в Московской области (43,1 миллиард рублей).

Сбербанк с 7 мая повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 процентного пункта. Теперь с учетом всех скидок и первоначального взноса более 20% ставки начинаются от 7,7%.

В июле текущего года в стране завершится программа льготного кредитования. Руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских считает, что после этого стоит ожидать резкого повышения ипотечной ставки на первичное жилье, а также формирования отложенного спроса, что в итоге может привести к коллапсу на рынке недвижимости.

Ранее основатель одного из крупнейших в Европе производителей стройматериалов «Технониколь» Игорь Рыбаков заявлял, что не советует связываться с ипотечным кредитованием, поскольку банки в любой момент могут увеличить процентные ставки.