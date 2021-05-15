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Володин упрекнул политиков Запада в незнании российской истории

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© Telegram/Вячеслав Володин

© Telegram/Вячеслав Володин

Политики США и других стран Запада «не учат историю». Иначе они бы не стали «давить на Россию санкциями». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 13 веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами — давят на Россию санкциями. Не учат историю. Учили бы — знали, что Россия из всех испытаний выходит окрепшей, — сообщил Володин в своем Telegram-канале.

В борьбе с кознями Запада российским властям следует ориентироваться на пример князя Александра Невского, считает политик.

«Великая заслуга Александра Невского заключается в том, что он разрушил планы врагов, не дал переломить вектор цивилизационного развития Руси. Его помнят как пример служения народу и Отечеству, силы духа, чести и отваги. Невский умел ответить на любой вызов. И в бою с Западом, и ведя переговоры с Востоком», — заключил Вячеслав Володин.

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