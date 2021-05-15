Фейки недели: глава Казахстана погасит кредиты британских железнодорожников

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



«Неслыханная щедрость» Токаева

В Сети появилась информация, что президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прощении всех долгов и кредитов гражданам Казахстана.

В 2019 году Токаев уже давал поручение о списании беззалоговых потребительских займов, которые брали, как правило, малоимущие жители страны. Тогда власти Казахстана потратили около 276 миллионов долларов. Часть денег взяли из госбюджета, часть привлекли через облигации, а часть долгов списали сами банки.

Как сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, акция имела разовый характер. Больше прощать долги казахские власти не собираются.

«Хочу заявить, что сведения, которые сейчас активно тиражируются в интернете, являются недостоверными», — подчеркнул Уали.

Британская компания поплатится за «циничный трюк» в отношении своих сотрудников

Британская железнодорожная компания West Midlands Trains может быть оштрафована за фейковую рассылку сотрудникам писем о бонусах за «тяжелый труд в период пандемии коронавируса». Как только работники нажимали на имеющуюся послании активную ссылку, им приходило второе письмо с объяснениями, что бонусы — это шутка.

Руководство West Midlands Trains объяснило, что хотело таким образом проверить доверчивость работников к активизировавшимся во время пандемии кибермошенникам. Однако железнодорожники столь «циничного трюка» не поняли. Люди пожаловались в профсоюз. Теперь они требуют, чтобы компания извинилась и выплатила компенсацию.

Вполне вероятно, что суд обяжет West Midlands Trains возместить моральный ущерб 2500 железнодорожникам, передает «Лента.ру».

Расстрел детей в 8-й и 90-й школах Казани

Ответить за распространение фейков придется и двум жителям Казани. Во вторник, 11 мая, когда в одной из школ города случилась стрельба, они распространяли в мессенджере WhatsApp ложные сообщения, способствующие нагнетанию паники. В частности, злоумышленники писали, что стреляли не только в 175-й школе Казани, но и в других местных учебных заведениях.

Тревожные слухи опровергло Министерство образования Татарстана.

"Прошу вас донести до родителей, что не нужно верить недостоверной информации, что и в других школах — 8-й, 90-й — тоже стрельба. Мы держим ситуацию под особым контролем, это все недостоверно", - отметили в ведомстве.

Сейчас распространители фейков задержаны. В отношении них проводится следствие.

В результате нападения на школу в Казани погибли 11 человек: восемь детей, учительница, охранник и уборщица. Трагедия стала одной из самых чудовищных в истории современной России.

Стрелявшим оказался 19-летний выпускник 175-й школы Ильназ Галявиев. Как стало известно «Ридусу», во время учебы над ним издевались одноклассники. Кроме того, у Галявиева были плохие отношения с учителями.



Во время допроса Ильназ Галявиев рассказал полицейским, что «ненавидит всех», поэтому пришел в школу и устроил стрельбу.

