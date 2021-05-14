Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
- 14 мая 2021, 22:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 25 мая Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Мексикой, Португалией, Исландией, Мальтой и Саудовской Аравией.
В оперативном штабе уточнили, что в Мексику самолеты будут летать по маршруту Москва — Какун три раза в неделю.
В столицу Португалии Лиссабон также будут отправляться из Москвы три рейса в неделю.
При этом авиасообщение с Саудовской Аравией будет осуществляться не только из российской столицы (три раза в неделю в Джидду), но также из Грозного и Махачкалы (по одному рейсу в неделю).
По маршрутам Москва — Валета и Москва — Рейкьявик самолеты будут летать два раза в неделю.
Кроме того, с 25 мая увеличится число регулярных рейсов из России в Финляндию, Японию и Южную Корею.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с Венесуэлой. В Каракасе приземлился самолет из Москвы с 90 пассажирами на борту, в числе которых были инвесторы, журналисты и блогеры. Примечательно, что до пандемии прямые регулярные рейсы между РФ и Венесуэлой не выполнялись.
Напомним, 26 апреля в аэропорту Домодедово перед посадкой отменили первый за год рейс Москва — Тиват. Позже выяснилось, что МИД РФ не дал разрешения на полеты в эту страну.
Кроме того, из-за ухудшения эпидемической обстановки в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Ростуризму в связи с этим было поручено принять все необходимые меры для оказания помощи туристам, включая финансовую поддержку.
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