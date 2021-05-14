найти ×
   
  • USD -0.36
    74.00
  • EUR -0.31
    89.62
СохранитьСохранено0
×

102889

Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

Small f1a6d446e0
Самолёт © Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Самолёт © Киселев Сергей/Агентство «Москва»

С 25 мая Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Мексикой, Португалией, Исландией, Мальтой и Саудовской Аравией.

В оперативном штабе уточнили, что в Мексику самолеты будут летать по маршруту Москва — Какун три раза в неделю.

В столицу Португалии Лиссабон также будут отправляться из Москвы три рейса в неделю.

При этом авиасообщение с Саудовской Аравией будет осуществляться не только из российской столицы (три раза в неделю в Джидду), но также из Грозного и Махачкалы (по одному рейсу в неделю).

По маршрутам Москва — Валета и Москва — Рейкьявик самолеты будут летать два раза в неделю.

Кроме того, с 25 мая увеличится число регулярных рейсов из России в Финляндию, Японию и Южную Корею.

Самолет. © pixabay.com

Самолет. © pixabay.com

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Венесуэлой. В Каракасе приземлился самолет из Москвы с 90 пассажирами на борту, в числе которых были инвесторы, журналисты и блогеры. Примечательно, что до пандемии прямые регулярные рейсы между РФ и Венесуэлой не выполнялись.

Напомним, 26 апреля в аэропорту Домодедово перед посадкой отменили первый за год рейс Москва — Тиват. Позже выяснилось, что МИД РФ не дал разрешения на полеты в эту страну.

Кроме того, из-за ухудшения эпидемической обстановки в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Ростуризму в связи с этим было поручено принять все необходимые меры для оказания помощи туристам, включая финансовую поддержку.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Эксперимент поставил под сомнение раннюю историю жизни на Земле
7010850читать позжечитаю позже
Путешествия
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну
-1012892читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Не вздумай есть»: как кот и пес рыб спасали

Посмотрите, какая дружная команда!

54137579читать позжечитаю позже

Юмор
«Поделись с ребенком»: котенок потребовал отдать ему всю еду26 марта

Взрослые коты удивились такой наглости.

34028456читать позжечитаю позже