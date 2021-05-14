Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

С 25 мая Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Мексикой, Португалией, Исландией, Мальтой и Саудовской Аравией.

В оперативном штабе уточнили, что в Мексику самолеты будут летать по маршруту Москва — Какун три раза в неделю.

В столицу Португалии Лиссабон также будут отправляться из Москвы три рейса в неделю.

При этом авиасообщение с Саудовской Аравией будет осуществляться не только из российской столицы (три раза в неделю в Джидду), но также из Грозного и Махачкалы (по одному рейсу в неделю).

По маршрутам Москва — Валета и Москва — Рейкьявик самолеты будут летать два раза в неделю.

Кроме того, с 25 мая увеличится число регулярных рейсов из России в Финляндию, Японию и Южную Корею.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Венесуэлой. В Каракасе приземлился самолет из Москвы с 90 пассажирами на борту, в числе которых были инвесторы, журналисты и блогеры. Примечательно, что до пандемии прямые регулярные рейсы между РФ и Венесуэлой не выполнялись.

Напомним, 26 апреля в аэропорту Домодедово перед посадкой отменили первый за год рейс Москва — Тиват. Позже выяснилось, что МИД РФ не дал разрешения на полеты в эту страну.

Кроме того, из-за ухудшения эпидемической обстановки в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Ростуризму в связи с этим было поручено принять все необходимые меры для оказания помощи туристам, включая финансовую поддержку.