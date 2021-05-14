В АТОР рассказали, когда восстановится турпоток из РФ в Грецию

Отмена Грецией ограничений на въезд россиян является позитивным шагом, однако пока рано говорить о восстановлении турпотока из России, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, это станет возможным только после расширения полетных программ, которые сейчас ограничены квотами оперативного штаба.

Горин объяснил, что в настоящее время из России в Грецию курсируют только пять рейсов в неделю — четыре в Афины и один в Салоники. Поэтому о турпотоке речь пока не идет, добавил он.

Несмотря на предпринятые Грецией шаги, данная ситуация не изменится до восстановления перевозок в полном объеме, считает вице-президент АТОР.

«Некоторые наши туроператоры временно отменили полетные программы в эту страну до середины июня, ожидая увеличения квот на рейсы», — рассказал вице-президент АТОР в интервью газете «Известия».

реция. © Игорь Ставцев/Ridus.ru

Ранее стало известно, что Греция с 14 мая открыла границы для иностранных туристов, включая российских. Отдыхающим по прибытии не нужно будет проводить две недели в карантине, если они предъявят отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации. Прививка российской вакциной «Спутник V» теперь признается греческими властями и считается основанием для допуска в страну без ограничений.

Тем временем Европейский союз, в который входит Греция, готовится к вводу системы цифровых коронавирусных сертификатов, или так называемых COVID-паспортов.

Ожидается, что появление таких пропусков упростит передвижение граждан внутри Евросоюза и благотворно повлияет на туристический сектор. Между тем российским туристам попасть в страны ЕС, возможно, станет тяжелее, поскольку Евросоюз пока не разрешил российские вакцины к официальной регистрации на своей территории.