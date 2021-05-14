На праймериз «Единой России» зарегистрировались почти 8 тысяч участников

«Единая Россия» завершила прием заявлений на участие в предварительном голосовании. Как рассказал председатель федерального оргкомиета праймериз ЕР Александр Карелин, всего заявления подали 7624 кандидата. Почти 50% из них являются беспартийными.

У нас почти равное количество представителей „Единой России“ и беспартийных — 52% и 48% соответственно. Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах. Но мы также видим, что существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны, — отметил Карелин.

«Единая Россия» — единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Голосование пройдет с 24 по 30 мая.