найти ×
   
  • USD -0.36
    74.00
  • EUR -0.31
    89.62
СохранитьСохранено0
×

-203704

На праймериз «Единой России» зарегистрировались почти 8 тысяч участников

Small f632c44589
Александр Карелин. © er.ru

Александр Карелин. © er.ru

«Единая Россия» завершила прием заявлений на участие в предварительном голосовании. Как рассказал председатель федерального оргкомиета праймериз ЕР Александр Карелин, всего заявления подали 7624 кандидата. Почти 50% из них являются беспартийными.

У нас почти равное количество представителей „Единой России“ и беспартийных — 52% и 48% соответственно. Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах. Но мы также видим, что существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны, — отметил Карелин.

«Единая Россия» — единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Эксперимент поставил под сомнение раннюю историю жизни на Земле
7010850читать позжечитаю позже
Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе
0010967читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
«Зависающий тормоз»: как безопасно очистить память смартфона

Эксперт дал несколько простых советов.

-2017044читать позжечитаю позже

Интернет
Мнение экспертов: стоит ли использовать VPN-сервисы для выхода в Twitter11 марта

Попытки обойти запреты могут вызвать утечку важных данных.

-205697читать позжечитаю позже