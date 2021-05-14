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Красный Крест собрал более 60 миллионов рублей для пострадавших в Казани

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Российский Красный Крест собрал более 60 миллионов рублей в качестве пожертвований пострадавшим во время трагических событий в Казани. Об этом сообщил руководитель РКК Павел Савчук.

«Отчет будет прозрачным. Все данные будут опубликованы на сайте redcross.ru. Средства пойдут на адресную помощь семьям по их потребностям», — сказал он.

Исполняющий обязанности главы делегации регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдавии Александр Мордовин в свою очередь рассказал о работе РКК в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), передает «ФедералПресс».

«Вызов, с которым столкнулось человечество, подчеркнул, что национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца могут выполнять свою роль. Роль заключается в том, чтобы закрывать пробелы органов госвласти, учреждений здравоохранения, ЧС во время пандемии», — отметил Мордовин.

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