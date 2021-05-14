На ароматизацию воздуха в вагонах московского метро потратят 95 млн рублей

Запах в вагонах столичного метрополитена станет другим.

Дело в том, что Департамент Москвы по конкурентной политике объявил тендер на оказание услуг по ароматизации воздуха в вагонах метро.

Как следует из данных портала госзакупок, максимальная цена контракта составляет 95 миллионов рублей.

«Исполнитель оказывает услуги по улучшению качества воздуха в вагонах в количестве 1944 штук… посредством ароматизации воздуха в вагонах серии 81-765/766/767», — говорится в материалах закупки.

Уточняется, что оборудование для ароматизации воздуха подрядчик сдает в аренду, осуществляя его монтаж, обслуживание и демонтаж.

Вагон московского метро. © ИТАР-ТАСС/ Сергей Савостьянов

Срок оказания услуг составляет 485 календарных дней с даты заключения контракта.

В техзадании варианты ароматов не приводятся. Предъявляются только требования к их безопасности для организма.

Итоги тендера планируется подвести после 15 июня.

Как писал ранее «Ридус», заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что уже в 2021 году на всех станциях столичного метрополитена пассажирам будет доступна оплата проезда по системе сканирования лица Face Pay.

Также сообщалось, что до декабря этого года на 85 станциях московского метрополитена планируется установить новые камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц на специальных мультимедийных экранах. На это будет потрачен почти миллиард рублей. Эксперты предположили, что полученные таким образом данные о пассажирах будут передаваться рекламным агентствам.