Бородай рассказал о своих ожиданиях от праймериз «Единой России»

Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Госдуму. Об этом он сообщил в интервью ridus.ru.

Источник «Ридуса» в «Единой России» отметил, что в случае победы на праймериз политик может занять одну из первых строчек в партийном списке кандидатов по Ростовской области. Сам Бородай пока предпочитает воздерживаться от каких-либо прогнозов.

Я не хочу давать какую-то оценку собственным силам в этой борьбе. Я лишь могу подтвердить, что подал документы на участие в праймериз. А давать какую-то оценку своим умениям и харизме я не собираюсь. Я ожидаю, что это сделают избиратели, — подчеркнул Бородай в беседе с корреспондентом ridus.ru.

Глава Союза добровольцев Донбасса решил участвовать в предварительном голосовании единороссов, поскольку «Единая Россия» — партия президента Владимира Путина.

«Сохранением ДНР и ЛНР, возникших весной 2014 года, мы обязаны прежде всего президенту РФ. Поэтому у нас особый долг и особые обязанности перед ним. Естественно, мы готовы поддержать партию Путина», — заявил Александр Бородай.



Другие представители Союза добровольцев Донбасса тоже намерены поучаствовать в праймериз «Единой России». В Тульской области на предварительное голосование заявился член организации Максим Чичкин, в Свердловской области — руководитель уральского отделения Союза Максим Хлопин, в Астраханской области — глава местного отделения движения Денис Харитонов, в Челябинской области — Сергей Кукарин, в Калининградской области — Николай Охременко, а в Курской области — Анастасия Бабир.

«Патриотически настроенные люди могут и должны изменить жизнь к лучшему. Те, кто в свое время поднялись защищать русский мир на Украине, защищать мирное население Донбасса, достойны представлять людей во власти», — уверен Максим Хлопин.



«Единая Россия» — единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Выдвижение участников праймериз завершается 14 мая. Голосование пройдет с 24 по 30 мая.