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Володин подал заявление на участие в праймериз «Единой России»

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Вячаслав Володин. © duma.gov.ru

Вячаслав Володин. © duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов в нижнюю палату парламента. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Володина, он будет участвовать в праймериз по саратовскому одномандатному избирательному округу № 163.

Решил поучаствовать в предварительном голосовании, а затем избираться, совмещая общеобластной список «Единой России» и одномандатный округ. Если хочешь лучше понимать проблемы людей, правильно избираться в одномандатном округе. В Саратовской области четыре избирательных округа. При выборе округа исходил из количества вопросов, которые надо решать, — заявил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин рассчитывает, что избиратели Саратовской области помогут ему сформировать программу решения социально-экономических вопросов «города, района и области в целом».

«Убежден, что верить надо только делам», — заключил политик.

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