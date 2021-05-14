Новый руководящий состав общества «Знание» — сильный организационный «костяк», который позволит достичь «очень серьезных целей», обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Такое мнение высказал руководитель московского представительства Молодежного отделения Российского общества политологов Никита Зинков.

«После пандемии запрос общества на внедрение удобных инноваций в просветительский процесс возрос в разы. Все мы окунулись в мир онлайн-технологий. Полученный опыт стоит использовать для развития и улучшения многих отраслей. Кроме того, сегодня как никогда актуален вопрос, связанный с правильным патриотическим воспитанием молодёжи и сохранением исторических ценностей», — заявил эксперт.

Трансформация общества «Знание» в современную и технологичную платформу не только позволит серьезно изменить подход к организации образовательно-просветительской деятельности в регионах, но и даст качественные ответы на актуальные запросы общества, считает Зинков.

Возрождение общества «Знание» — очень важный шаг для популяризации науки среди населения России. Во многом благодаря этой организации советские люди считались одними из самых разносторонне развитых и образованных в мире. А сегодня, в условиях быстро меняющихся образовательных стандартов и трендов, главным навыком для человека становится быстрая обучаемость и широкий набор знаний и компетенций, — добавил руководитель представительства молодежного отделения Российского общества политологов в Республике Северная Осетия — Алания Заурбек Хугаев.

«Сейчас в обществе присутствует очень сильный и яркий запрос на публичные знания. Люди хотят понимать, что происходит в мире, причем как вокруг них, так и в глобальной перспективе. Поэтому возрождение „Знания“ — это показатель не просто запроса, но стремления получить поддержку в этом поиске», — заключил руководитель просветительского проекта «Реальная политика» Артемий Атаманенко.



Напомним, ранее общество «Знание» утвердило новый руководящий состав и определило дальнейшие векторы развития. Председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый замруководителя президентской администрации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества «Знание» стал победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

Общество «Знание» действует с 2016 года. Оно создавалось в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, повышения эффективности образовательно-просветительской работы.