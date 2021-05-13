Володин обвинил страны ЕС в формировании на Украине тоталитарного режима

Европейские государства формируют на Украине тоталитарный режим. Об этом можно судить по тому, что государства ЕС промолчали, когда Киев принял решение закрыть в стране все оппозиционные СМИ. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Для Европы важно любым способом сохранить действующую украинскую власть. Ради этого они пожертвовали свободой слова. С той же целью — сохранить угодных себе политиков — начали ликвидацию оппозиционной партии во главе с Виктором Медведчуком. Отдав при этом в жертву и без того несовершенную политическую систему Украины, где партия Медведчука была единственной оппозиционной, — пишет Володин.

По мнению политика, европейские государства «дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан.

«Не говорю уже о применении двойных стандартов, ставшем обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов», — заключил Вячеслав Володин.

