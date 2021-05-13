Эксперт: трагедия в Казани показала уязвимость российской психиатрии

Трагедия в Казани продемонстрировала, насколько уязвима российская система оказания психиатрической помощи. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ психиатр Георгий Костюк.

По его словам, в России психиатрическая помощь изолирована от остальной медицины. Это вселяет в людей некоторый страх перед психиатрической службой и серьезно осложняет работу врачей-психиатров.

Молодой человек проходил психиатрическое освидетельствование перед получением разрешения на владение оружием. Для того чтобы пройти это освидетельствование, он собрался, вел себя должным образом, говорил правильные слова, правильно отвечал на вопросы. Он не говорил о том, что чувствует себя богом, и о том, что он хочет кого-то расстрелять. Однако поведение этого парня не могло не измениться за последнее время, и его близкие и родные не могли этого не заметить. Но страх психиатрической службы, психиатрической помощи, обращения к специалисту создает предпосылки для того, чтобы такие случаи оказались вне поля зрения медицины, — пояснил Костюк.

Он отметил, что за рубежом оценкой психиатрического состояния граждан занимаются не только квалифицированные психиатры, но и врачи общей практики. Такая мера, считает Георгий Костюк, совершенно необходима, поскольку позволяет вовремя оказывать помощь при психиатрических расстройствах.

«Люди, страдающие как легкими, так и более тяжелыми расстройствами, не идут к психиатру, пока это не приобретает абсолютно неадекватный характер, а иногда и трагические последствия. В лучшем случае мы получаем запущенные ситуации», — заключил врач.

Утром 11 мая 19-летний выпускник 175-й школы Ильназ Галявиев открыл огонь по ученикам и педагогам образовательного заведения. Как стало известно «Ридусу», во время учебы в 175-й школе над ним издевались одноклассники. Кроме того, у Галявиева были плохие отношения с учителями. В ходе стрельбы погибли восемь детей, учительница, охранник и уборщица.



На одном из допросов Галявиев сказал, что за несколько дней до атаки на школу он осознал себя богом.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, стрелок страдает тяжелым заболеванием мозга. Близкие Галявиева не раз отмечали его агрессивное поведение еще с начала года.

«По данным следствия, Ильназ Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга», — указали в СК.