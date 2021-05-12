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В России приступили к тестированию дистанционного голосования

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

В России началось тестирование дистанционного электронного голосования. Оно продлится до 14 мая, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, уже проголосовали более 185 тысяч россиян.

Мы предполагали, что в тестовом голосовании примут участие около миллиона человек, но на деле их число превышает наши ожидания более чем в два с половиной раза, — отметила Памфилова.

Вместе с тем ряд пользователей, желающих поучаствовать в тестировании, получили извещение, что они к голосованию не допущены.

«Мы тщательно и внимательно разбираемся, по какой причине был отказ, в каждом конкретном случае. Мы должны выяснить все возможные причины, чтобы в ходе реального голосования наши избиратели могли выполнять все процедуры четко и конкретно», — заключила Элла Памфилова.

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