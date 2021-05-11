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20180

«Чужих детей не бывает»: казанцы скорбят о погибших в 175-й школе

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175-я школа в Казани. © Яндекс.Карты

175-я школа в Казани. © Яндекс.Карты

«Ридус» подготовил видеорепортаж о трагедии, которая произошла в 175-й школе Казани. Наш корреспондент пообщался с очевидцами случившегося и родственниками пострадавших учеников.

Утром 11 мая 19-летний выпускник 175-й школы Ильназ Галявиев открыл огонь по ученикам и педагогам образовательного заведения. Как стало известно «Ридусу», во время учебы в 175-й школе над ним издевались одноклассники. Кроме того, у Галявиева были плохие отношения с учителями. В ходе стрельбы погибли восемь детей, учительница, охранник и уборщица.

В Татарстане объявлен траур. Казанцы приносят цветы и мягкие игрушки к зданию школы в память о погибших.

Похожие стихийные акции состоялись также в Москве и Санкт-Петербурге. Москвичи и Петербуржцы возложили цветы у постпредств Татарстана в своих городах.

«Случилась страшная беда. Погибли дети, много пострадавших. Невозможно представить себе горе тех, кто потерял сыновей, дочерей, внуков, братьев, сестер. Только нелюди могут угрожать жизням детей. Это отпетые преступники, и они должны понести самое суровое наказание», — заявила в интервью «Ридусу» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая тоже пришла к зданию представительства Татарстана, чтобы выразить соболезнования родственникам застреленных школьников.

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