Кремль: Путин взял ситуацию в Казани под личный контроль

Президент России Владимир Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о трагедии, которая произошла в 175-й школе Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, один из выпускников этого учебного заведения пришел туда и устроил стрельбу. Погибли восемь детей, учительница, охранник и уборщица.

Стрелявшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Как стало известно «Ридусу», во время учебы над ним издевались одноклассники. Кроме того, у Галявиева были плохие отношения с учителями.

Во время допроса Ильназ Галявиев рассказал полицейским, что «ненавидит всех», поэтому пришел в школу и устроил стрельбу.

По словам Пескова, Владимир Путин взял ситуацию под личный контроль. Президент также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших от рук стрелка и пожелал скорейшего выздоровления раненым.



Ранее Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать обычные граждане.

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки», — цитирует Пескова «РИА Новости».