Кремль: Путин взял ситуацию в Казани под личный контроль
- 11 мая 2021, 14:01
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент России Владимир Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о трагедии, которая произошла в 175-й школе Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, один из выпускников этого учебного заведения пришел туда и устроил стрельбу. Погибли восемь детей, учительница, охранник и уборщица.
Стрелявшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Как стало известно «Ридусу», во время учебы над ним издевались одноклассники. Кроме того, у Галявиева были плохие отношения с учителями.
Во время допроса Ильназ Галявиев рассказал полицейским, что «ненавидит всех», поэтому пришел в школу и устроил стрельбу.
По словам Пескова, Владимир Путин взял ситуацию под личный контроль. Президент также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших от рук стрелка и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Ранее Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать обычные граждане.
«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки», — цитирует Пескова «РИА Новости».
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