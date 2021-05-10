В Минобороны Франции назвали письмо военных «политической махинацией»

Военные, написавшие открытое письмо о «распаде» Франции, ставили своей целью «разделить и сломать нацию», заявила министр обороны страны Флоранс Парли.

Она также назвала это анонимное письмо «грубой политической махинацией».

По ее словам, авторы данного обращения используют тон и терминологию крайне правых.

«В момент, когда мы переживаем сложный санитарно-эпидемиологический кризис, нет ничего хуже, чем наносить ущерб ценностям Республики», — заявила Парли в эфире BFMTV.

Она добавила, что трудно вступать в дискуссию с людьми, когда мы не знаем, кто они.

Как писал ранее «Ридус», десятки тысяч военнослужащих французской армии поддержали своих предшественников и заявили в открытом письме президенту страны Эммануэлю Макрону, что «во Франции во-вот начнется гражданская война, и все предпосылки к этому имеются». Они также выразили свою поддержку бывшим военным, которые ранее также предупреждали о распаде Франции.

Военные предупредили Макрона о гражданской войне © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Письмо, под которым уже подписались более 100 тысяч человек, вызвало возмущение у министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена. Он обвинил военных, опубликовавших анонимное обращение, в отсутствии смелости, и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны.

Еще в апреле этого года подобное обращение направили французскому лидеру несколько десятков офицеров. Они, в частности, писали, что «Макрон должен сосредоточить внимание на защите патриотического воспитания».

