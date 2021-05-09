Референдума не будет: Британия лишила Шотландию надежды на независимость

Правительство Великобритании не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости, заявил глава канцелярии британского премьер-министра Майкл Гоув.

Он развеял надежды лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен, которая после объявления результатов парламентских выборов заявила о намерении добиваться проведения повторного референдума о независимости.

Как известно, большинство мест в парламенте (Холируде) обеспечили себе Шотландская национальная партия (ШНП) и «зеленые», выступающие за независимость региона. В связи с этим Стерджен заявила, что вопрос о референдуме должен находиться в ведении парламента Шотландии, а не зависеть от решения премьер-министра Великобритании.

Никола Стерджен © EPA/TASS

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон несколько раз говорил, что такая санкция выдана не будет. Его неизменную позицию вновь подтвердил Гоув. «Нет, мы не собираемся этим заниматься. Начало спекуляций относительно каких-либо законодательных мер или судебных исков является попыткой отвлечь внимание (от насущных проблем)», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Отвечая на вопрос о том, что заставило бы Джонсона согласиться на проведение второго референдума, Гоув сообщил, что сейчас такой вариант не рассматривается. «Конечно, жители Шотландии имеют на это право, как мы видели в 2014 году, однако сейчас важнее сконцентрироваться на насущных проблемах», — подчеркнул он.

Напомним, 55% участников референдума 2014 года проголосовали против независимости Шотландии.



В январе прошлого года Борис Джонсон ответил отказом на запрос Николы Стерджен, касающийся проведения референдума о независимости. В своем ответном письме глава британского правительства напомнил, что сама Стерджен и ее предшественник пообещали во время прошедшего в 2014 году референдума о независимости Шотландии, что это будет «голосование раз в поколение».

В начале марта нынешнего года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит смысла в проведении повторного референдума о независимости Шотландии. Он указал, что голосование 2014 года предполагает решение этого вопроса на 25 лет вперед.



При этом Стерджен пообещала 1 января 2021 года, что Шотландия скоро вернется в состав Евросоюзауже в качестве независимого государства. Ранее она заявляла, что выход Великобритании из ЕС состоялся против воли Шотландии — на референдуме в 2016 году против Brexit проголосовали 62% шотландцев.

