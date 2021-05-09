Миллиард крон: Чехия потребует от России компенсацию за взрывы во Врбетице

Не менее 1 миллиарда крон (около 47 млн долларов) намерена потребовать Чехия от России в качестве компенсации за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Как заявила министр финансов республики Алена Шиллерова, наиболее подходящим решением вопроса является требование компенсации в соответствии с международным правом.

«Если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет много времени», — объяснила она в эфире Чешского телевидения.

Глава Минфина также отметила, что подсчитанная ведомством сумма может быть неокончательной, поскольку из пострадавшего региона могут поступить дополнительные запросы на компенсацию.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что заявка на компенсацию будет подана в течение ближайших недель или месяцев.

Примечательно, что 22 апреля он уже заявлял, что Чехия может потребовать от России извинений или материальную компенсацию за ущерб от взрывов в Врбетице. В Совфеде на это ответили, что Россия не согласится ни на какую компенсацию Чехии, так как невиновна, пишет газета «Известия».

Как сообщал ранее «Ридус», премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к коллегам по ЕС с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из каждой страны в знак солидарности с Прагой.

Андрей Бабиш © Википедия

Напомним, 17 апреля власти Чехии обвинили Россию в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о высылке из страны в течение 48 часов 18 российских дипломатов, а чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями».

После того как МИД РФ в качестве ответной меры К «дипломатическому пинг-понгу» присоединились страны Балтии. В знак солидарности с Чехией Латвия и Эстония решили выслать по одному сотруднику посольства РФ, а Литва — двух российских дипломатов.

