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В РФПИ предположили, что поставки «Спутника V» в Германию начнутся в июне

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«Спутник V» © Zuma\TASS

«Спутник V» © Zuma\TASS

Российская вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Представитель фонда подчеркнул, что переговоры продолжаются.

Он также заявил, что появившаяся в Bild информация о тупике в переговорах не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании. Ее цель — не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки.

«За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину „Спутник V“, с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», — говорится в комментарии представителя РФПИ, опубликованном в телеграм-канале производителя вакцины.

«Спутник V» © Twitter

«Спутник V» © Twitter

По его словам, у РФПИ есть информация «о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA (Европейское агентство лекарственных средств) с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки».

Согласно публикации в немецкой газете, российская сторона, скорее всего, не сможет поставить вакцину в июне или июле по двум причинам, одна из которых — проблемы с закупкой сырья. Вторая якобы связана с тем, что летние поставки «Спутника V» в Германию были бы возможны за счет сокращения запланированных поставок в Индию, однако с учетом ситуации в этой стране такое «немыслимо».

Как писал ранее «Ридус», специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность вакцины от коронавируса «Спутник V», первая партия которой была доставлена в Словакию в начале марта. По словам словацкого министра здравоохранения Владимира Ленгварского, исследование препарата было проведено в Венгрии по просьбе Словакии.

Кроме того, Минздрав Турции одобрил использование российской вакцины. Регистрация препарата прошла в ускоренном режиме. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что уже в мае в страну будут поставляться первые партии. По предварительным оценкам, в Турцию будет ввезено 50 миллионов доз «Спутника V».

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