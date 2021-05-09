«Черная плесень» поразила переболевших коронавирусом в Индии

На фоне резкого ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии зафиксирован рост числа случаев мукормикоза.

Это грибковая инфекция, которую еще называют «черной плесенью».

Она поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка, который в основном встречается во влажных помещениях, а также в почве, растениях, гниющих овощах и фруктах.

Как сообщает India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований, чаще всего мукормикоз диагностируют у больных коронавирусом и перенесших это заболевание.

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После помещения пациента с COVID-19 на ИВЛ шансы получить грибковую инфекцию возрастают.

За последние две недели в индийском штате Гуджарат выявили 40 случаев «черной плесени». У нескольких пациентов она даже вызвала потерю зрения.

По данным PTI, в штате Махараштра как минимум восемь человек вылечились от коронавируса, однако умерли в результате заражения мукормикозом.

Индия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19. С начала распространения этого заболевания в стране заболели 22,2 млн человек, более 242 тысяч скончались.

Как писал ранее «Ридус», в двух российских университетах произошли массовые вспышки коронавирусной инфекции среди индийских студентов. В Ульяновске и Уфе заболели более 50 человек.