Сенатор предложил дать женщинам с детьми дополнительный выходной в неделю

Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов заявил о необходимости установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми.

По его словам, это необходимо для того, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни.

Леонов предложил обсудить этот вопрос на заседании трехсторонней комиссии, поскольку данная инициатива затрагивает трудовое законодательство.

«И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь», — сказал Леонов в интервью «РИА Новости».

Он также отметил, что дополнительный выходной не должен сказываться на зарплате или отпуске.

Что же касается полного перехода на четырехдневную рабочую неделю, сенатор подчеркнул, что требуется все просчитать, чтобы граждане не потеряли в зарплате.

Дополнительный выходной © pixabay.com

Кроме того, Леонов полагает, что три выходных дня создадут неудобства для работы госорганов и бюджетных организаций. Это «не вопрос ближайшего будущего», считает он.

О возможном переходе России на четырехдневку впервые заявил в июне 2019 года на 108-й сессии Международной организации труда в Женеве тогдашний премьер Дмитрий Медведев (ныне заместитель председателя Совбеза РФ). Он же «активировал» тему в начале февраля 2021 года, заявив, что пандемия коронавируса оживила эту идею. Правда, оговорился, что резать рабочую неделю надо не в ущерб развитию экономики.

Инициативу экс-премьера подхватила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, выдвинув предложение ввести такой формат для женщин, чтобы у них оставалось больше времени на домашние дела.

Общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин выступил с предложением провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей.

