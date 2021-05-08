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Президент Латвии заявил, что для его страны Вторая мировая война была чужой

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Эгилс Левитс © EPA/TASS

Эгилс Левитс © EPA/TASS

Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, заявил президент страны Эгилс Левитс.

Во время возложения цветов на Братском кладбище в Риге глава государства сказал журналистам, что для Латвии это была чужая война.

«Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Левитс выразил свое убеждение в том, что разгром нацизма «не принес освобождения» Латвии. По его словам, после окончания войны «одна оккупационная власть была сменена другой».

В Латвии продолжают настаивать на том, что с 1940 по 1991 годы Латвия была оккупирована СССР.

Флаг Латвии © Pixabay.com

Флаг Латвии © Pixabay.com

В России отвергают эти утверждения, напоминая, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени. МИД РФ заявляет, что термин «оккупация» не может быть использован в данном случае, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с согласия властей этих республик.

В конце апреля странами Прибалтики было принято решение объявить персонами нон грата нескольких дипломатов из России. Первой об этом заявила Эстония, связав дипломатический акт со взрывами на складе боеприпасов в 2014 году в Чехии. Представители эстонской верхушки обвинили в организации взрывов сотрудников российских спецслужб. Власти Латвии и Литвы поддержали Эстонию и заявили, что «действия российских дипломатов в «осуществлении деятельности, несовместимы с их дипломатическим статусом».

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