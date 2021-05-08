Президент Латвии заявил, что для его страны Вторая мировая война была чужой

Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, заявил президент страны Эгилс Левитс.

Во время возложения цветов на Братском кладбище в Риге глава государства сказал журналистам, что для Латвии это была чужая война.

«Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Левитс выразил свое убеждение в том, что разгром нацизма «не принес освобождения» Латвии. По его словам, после окончания войны «одна оккупационная власть была сменена другой».

В Латвии продолжают настаивать на том, что с 1940 по 1991 годы Латвия была оккупирована СССР.

Флаг Латвии © Pixabay.com

В России отвергают эти утверждения, напоминая, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени. МИД РФ заявляет, что термин «оккупация» не может быть использован в данном случае, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с согласия властей этих республик.

В конце апреля странами Прибалтики было принято решение объявить персонами нон грата нескольких дипломатов из России. Первой об этом заявила Эстония, связав дипломатический акт со взрывами на складе боеприпасов в 2014 году в Чехии. Представители эстонской верхушки обвинили в организации взрывов сотрудников российских спецслужб. Власти Латвии и Литвы поддержали Эстонию и заявили, что «действия российских дипломатов в «осуществлении деятельности, несовместимы с их дипломатическим статусом».

