Путин рассказал об отношении России к мигрантам

Президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили в Москве двусторонние отношения между странами.

В ходе беседы была также затронута тема трудовой миграции.

Путин отметил, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана.

«Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — цитирует российского лидера газета «Известия».

По словам президента, для поддержки семей мигранты направляют из России на родину достаточно большой объем денежных средств. Путин подчеркнул, что это «абсолютно положительный процесс», сообщается на сайте Кремля.

Лидеры России и Таджикистана © kremlin.ru

Как отмечает ФАН, Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом 8 мая.

Ранее заместитель главы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, живущими в России. Если они не покинут территорию государства в ближайшее время, их выдворят, а границы закроют.

По данным МВД, в настоящее время на территории России незаконно находятся 332 тысячи граждан Узбекистана, 247 тысяч граждан Таджикистана, 152 тысячи граждан Украины, более 120 тысяч граждан Азербайджана, 115 тысяч граждан Киргизии, более 61 тысяч граждан Армении, 49 тысяч граждан Казахстана.



Указами президента РФ им продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в России.

