«Барселону», «Реал» и «Ювентус» могут отстранить от еврокубков на два года

Испанские футбольные клубы «Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус» рискуют лишиться права участвовать в еврокубках.

Возможность их отстранения на два года от участия в этих соревнованиях рассматривает президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Такое решение может быть принято в том случае, если руководители указанных клубов окончательно откажутся выйти из Суперлиги.

Как сообщает радиостанция Cope, по окончании сезона Чеферин намерен вынести на обсуждение предложение об отстранении трех ведущих клубов Европы от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

Накануне о своем выходе из Суперлиги официально объявили девять футбольных клубов Европы. В их число входят английские «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», итальянские «Милан» и «Интер», а также испанский «Атлетико». По условиям достигнутой договоренности с УЕФА, указанные клубы должны прекратить свое участие в компании, созданной для функционирования Суперлиги. За участие в несанкционированном соревновании каждый из них будет оштрафован на 100 млн евро, а за нарушение других обязательств в указанной декларации — на 50 млн евро. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не смогли договориться с УЕФА и остались в Суперлиге.

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По информации испанской газеты Marca, незадолго до объявления клубами о выходе из Суперлиги руководители «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» направили им письмо с предупреждением о серьезных последствиях в случае принятия такого решения.

Напомним, созданную в ночь на 19 апреля Суперлигу возглавил президент «Реала» Флорентино. Сезон планировалось открыть в августе этого года.

В Международной федерации футбола (ФИФА) выступили против создания европейской Суперлиги, отметив, что подобные соревнования будут выходить «за рамки международных футбольных структур».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредил, что12 клубов-основателей Суперлиги будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.