На 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

В Москве умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев.

Почетный гражданин Томской области скончался на 101-м году жизни, сообщил ТАСС начальник департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов.

Как напоминает «РЕН ТВ», Лигачев занимал пост секретаря ЦК КПСС в 1983—1990 годах, а также был членом ЦК КПРФ в 1993—2013 годах.

В качестве секретаря ЦК КПСС он отвечал за вопросы идеологии и фактически был вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. Лигачев также был одним из инициаторов антиалкогольной кампании в СССР.



До 1988 года он считался одним из инициаторов перестройки, однако позже неоднократно критиковал реформы, пишет газета «Известия».



Именно ему принадлежит крылатая фраза, сказанная Борису Ельцину, — «Борис, ты не прав».

В 2000 — 2003 годах Лигачев избирался депутатом Госдумы III созыва от Томского одномандатного округа и был старейшим депутатом этого созыва.