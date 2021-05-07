Двое россиян признали себя виновными в совершении киберпреступлений в США

Два гражданина РФ, а также два выходца из Литвы и Эстонии признали себя виновными в распространении вирусных программ и совершении кибератак на финансовые организации и физических лиц в США.

Как сообщает Минюст США, четверо граждан восточноевропейских государств признали свою вину в сговоре с целью участия в коррумпированной и находящейся под влиянием организованных преступных группировок организации (RICO).

По данным ведомства, с 2008 по 2015 год обвиняемые предоставляли услуги по «пуленепробиваемому» хостингу, который киберпреступники использовали для распространения в США вредоносных программ и для кибератак.

Вину по этому делу признали россиянине Александр Гричишкин и Андрей Скворцов, а также выходец из Литвы Александр Скородумов и гражданин Эстонии Павел Стасси.

В министерстве отмечают, что ФБР расследовало это дело совместно с правоохранительными органами Германии, Эстонии и Великобритании.

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Приговор будет объявлен 3 июня, 29 июня, 8 июля и 16 сентября. Максимальный срок, который грозит обвиняемым, составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянина Андрея Тюрина, приговоренного в США к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, обязали выплатить компенсации почти на 20 миллионов долларов. По версии следствия, гражданин РФ взломал 140 миллионов клиентов различных организаций и украл информацию у 12 компаний, в том числе у банков JPMоrgan Chase, Dow Jones & Co, Fidelity Investments, E-Trade Financial.