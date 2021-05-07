Новак рассказал, когда завершится догазификация в России

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поручение президента РФ Владимира Путина об ускоренной догазификации домовладений может быть выполнено до 2023 года.

Утвержденный правительством план предполагает создание единого оператора газификации, который должен стать центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка, уточнил Новак.

По его словам, также планируется разработать стандарты строительства газораспределительных сетей и создать единое окно для подключения.

Новак подчеркнул, что доведение газа до участка будет бесплатным. При этом площадь дома не является критерием для подключения за счет бюджета, добавил он.

Собственники, подавшие заявку в рамках процедуры, будут подключены в полном объеме до 2023 года, приводит ФАН слова зампреда правительства.

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Он также отметил, что во втором квартале текущего года правительство должно получить план по созданию единой газовой системы Дальнего Востока. Этот документ подготовят профильные ведомства и заинтересованные субъекты.

Ранее гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил, что в рамках догазификации жителям России будет доступно бесплатное подключение к газу домов площадью не более 300 квадратных метров. По его словам, в обязанности регионального оператора по газификации будет входить строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил подвести газ к домам в селах, в которых уже есть необходимые коммуникации, но у муниципалитетов нет средств на прокладку сетей внутри территории. Глава государства подчеркнул, что с населения нельзя брать деньги за эти работы.