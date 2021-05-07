Ушел из жизни исполнитель «Песни кавалергарда» Владимир Качан
- 07 мая 2021, 19:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В возрасте 73 лет скончался народный артист России Владимир Качан.
Он был ведущим актером и одним из основателей «Школы современной пьесы».
«Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса», — сообщил «Интерфаксу» художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.
Как рассказали ФАН в приемной дирекции театра, последние несколько дней Качан был подключен к аппарату ИВЛ, так как не мог самостоятельно дышать. По словам помощницы актера Анны, о дате и месте прощания будет объявлено позже.
В беседе с «РЕН ТВ» Райхельгауз рассказал, что 18 мая Качан планировал отметить свой день рождения во Владимире, куда труппа театра должна была отправиться со спектаклем «Последний ацтек».
После окончания Щукинского театрального училища Владимир Качан совмещал работу в Московском театре юного зрителя и эстрадном оркестре Леонида Утесова. С 1980 года работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в театре «Школа современной пьесы».
В соавторстве с актером Леонидом Филатовым он сочинил большое количество песен, среди которых — «Оранжевый кот», «Ленка» и «Дневник прапорщика Смирнова». Качан также известен как исполнитель «Песни кавалергарда», прозвучавшей в фильме «Звезда пленительного счастья».
Качан исполнил роль Бенкендорфа в сериале «Бедная Настя», а также снимался в фильмах «Петровка, 38», «Троцкий», «Несут меня кони» и «Зависть богов».
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