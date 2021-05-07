Ушел из жизни исполнитель «Песни кавалергарда» Владимир Качан

В возрасте 73 лет скончался народный артист России Владимир Качан.

Он был ведущим актером и одним из основателей «Школы современной пьесы».

«Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса», — сообщил «Интерфаксу» художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

Как рассказали ФАН в приемной дирекции театра, последние несколько дней Качан был подключен к аппарату ИВЛ, так как не мог самостоятельно дышать. По словам помощницы актера Анны, о дате и месте прощания будет объявлено позже.



В беседе с «РЕН ТВ» Райхельгауз рассказал, что 18 мая Качан планировал отметить свой день рождения во Владимире, куда труппа театра должна была отправиться со спектаклем «Последний ацтек».



Владимир Качан в спектакле «Медведь» © ITAR-TASS

После окончания Щукинского театрального училища Владимир Качан совмещал работу в Московском театре юного зрителя и эстрадном оркестре Леонида Утесова. С 1980 года работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в театре «Школа современной пьесы».



В соавторстве с актером Леонидом Филатовым он сочинил большое количество песен, среди которых — «Оранжевый кот», «Ленка» и «Дневник прапорщика Смирнова». Качан также известен как исполнитель «Песни кавалергарда», прозвучавшей в фильме «Звезда пленительного счастья».

Качан исполнил роль Бенкендорфа в сериале «Бедная Настя», а также снимался в фильмах «Петровка, 38», «Троцкий», «Несут меня кони» и «Зависть богов».