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В тюменскую колонию попытались доставить наркотики с помощью квадрокоптера

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Квадрокоптер © pixabay.com

Квадрокоптер © pixabay.com

Для доставки на территорию тюменской исправительной колонии № 2 наркотиков и телефонов использовали квадрокоптер.

Таким способом двое мужчин пытались передать заключенным запрещенные предметы.

Владельцев дрона задержали. У них изъяли беспилотник и сумку.

«Позднее в районе траектории полета аппарата, на промзоне колонии обнаружены два сотовых телефона и три свертка с наркотическим веществом», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН Тюменской области.

Выяснилось, что посылку с марихуаной и героином пытались доставить осужденным бывшие заключенные той же колонии. Возбуждено уголовное дело.

Квадрокоптер © pixabay.com

Квадрокоптер © pixabay.com

Ранее сообщалось, что для передачи посылок заключенным в Тюмени также используют пневмопушки.

Как писал «Ридус», в Тверской суд Москвы направлено уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, пытавшегося на воздушных шарах переправить наркотики в СИЗО «Бутырка». По данным следствия, с целью доставки запрещенных веществ в СИЗО обвиняемый и его соучастник приобрели марихуану и кокаин, а также сильнодействующий препарат прегабалин.

Кроме того, в Краснокаменске Забайкальского края задержаны трое местных жителей, которые с помощью самодельной пушки доставляли в колонию упаковки с марихуаной.

Также стало известно, что сотрудники колонии № 10 в Татарстане предотвратили попытку доставки наркотиков на территорию исправительного учреждения, поймав кошку с ошейником, внутри которого, предположительно, находился гашиш. Также сообщалось, что

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