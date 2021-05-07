Эксперт: политика Google в отношении «Улицы Героев» имеет характер цензуры

Политика корпорации Google и других зарубежных IT-гигантов в отношении российских СМИ и медийных продуктов все больше приобретает характер цензуры, направленной на подавление свободы слова. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя ситуацию с мобильным приложением «Улица Героев».



Ранее приложение, разработчиком которого является ГТРК «Саратов», было удалено из Google Play без объяснения причин. Роскомнадзор потребовал от руководства Google немедленно восстановить доступ к сервису.

«Предвзятая модерация любых российских информационных ресурсов в российском же информационном поле должна немедленно пресекаться. IT-корпорации, позволяющие себе столь возмутительное поведение, обязаны отвечать по всей строгости закона. И у России есть для этого все необходимые правовые инструменты, позволяющие, к примеру, накладывать на горе-цензоров многомиллионные штрафы», — отметил эксперт.



Правда, применение таких инструментов несколько осложняется тем, что зарубежные IT-гиганты, как правило, не имеют на территории России своих представительств, добавил Малькевич.

А если подобные представительства есть, то они, к сожалению, не обладают необходимыми полномочиями. У того же Google существует московский офис, однако он не вправе решать многие вопросы, в том числе возникшие из-за нарушения конституционных прав российских граждан. Поэтому России необходимо законодательно заставить иностранные IT-корпорации, которые зарабатывают на российском рынке баснословные деньги, открыть на территории нашей страны полноценные представительства. Только в этом случае борьба с несоблюдением законодательства со стороны иностранных онлайн-площадок будет успешной, о чем свидетельствует опыт Турции, — заключил Александр Малькевич.

В 2020 году турецкие власти потребовали от крупнейших интернет-компаний открыть в стране официальные представительства, а также заняться удалением незаконного контента и хранить данные местных пользователей на территории Турции. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять эти требования, то турецким предприятиям запретят размещать на их платформах рекламу. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турции своих представительств.