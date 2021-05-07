Путин поприветствовал финалистов конкурса «Послы Победы»

Президент России Владимир Путин направил финалистам всероссийского конкурса «Послы Победы» приветственную телеграмму.

В ходе конкурса «Послы Победы» ведется отбор лучших волонтеров, которые будут привлечены к организации парада и акции «Бессмертный полк» на Красной площади.

В своей телеграмме Путин отметил, что участники конкурса — это активные и неравнодушные молодые люди из разных регионов РФ. Они, указал глава государства, посвятили себя «очень нужному делу» — добровольчеству. По словам Владимира Путина, юные волонтеры участвуют в восстановлении памятников погибшим участникам Великой Отечественной войны и благоустройстве воинских захоронений, запускают патриотические и просветительские проекты, поддерживают ветеранов, которые в нынешнее непростое время особенно нуждаются в заботе.

«Убежден, что вы с пользой проведете праздничные дни в нашей столице, внесете значимый вклад в подготовку празднования 9 Мая, а добровольческое движение будет и впредь развиваться, вовлекать в свои ряды новых единомышленников как в России, так и за ее пределами», — цитирует Путина ТАСС.