Более 3 миллионов избирателей зарегистрировались на праймериз ЕР

На праймериз «Единой России» зарегистрировались более трех миллионов избирателей. В качестве выборщиков в процедуре намерены поучаствовать 183 тысячи жителей Московской области, 168 тысяч человек из Свердловской области, 117 тысяч граждан из Оренбургской области и почти 146 тысяч человек из Краснодарского края.

Лидерами по числу поданных заявок стали Центральный федеральный округ (больше 900 тысяч человек) и Приволжский (почти 700 тысяч).

Все это говорит о большом интересе людей к процедуре во всех регионах страны. В то же время эта тенденция еще раз подтверждает правильность выбора наиболее открытой модели предварительного голосования — люди заинтересованы в развитии политической жизни страны и готовы поддерживать тех, кто реализует важные проекты на местах, — прокомментировала член федерального оргкомитета предварительного голосования Елена Шмелева.

Регистрация избирателей на праймериз «Единой России» продлится до 28 мая. Чтобы зарегистрироваться, необходимо пройти авторизацию через сайт «Госуслуги». Итоги предварительного голосования подведут 1 июня.