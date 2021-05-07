найти ×
   
  • USD -0.44
    74.14
  • EUR -0.17
    89.51
СохранитьСохранено0
×

001576

Более 3 миллионов избирателей зарегистрировались на праймериз ЕР

Small f632c44589
© er.ru

© er.ru

На праймериз «Единой России» зарегистрировались более трех миллионов избирателей. В качестве выборщиков в процедуре намерены поучаствовать 183 тысячи жителей Московской области, 168 тысяч человек из Свердловской области, 117 тысяч граждан из Оренбургской области и почти 146 тысяч человек из Краснодарского края.

Лидерами по числу поданных заявок стали Центральный федеральный округ (больше 900 тысяч человек) и Приволжский (почти 700 тысяч).

Все это говорит о большом интересе людей к процедуре во всех регионах страны. В то же время эта тенденция еще раз подтверждает правильность выбора наиболее открытой модели предварительного голосования — люди заинтересованы в развитии политической жизни страны и готовы поддерживать тех, кто реализует важные проекты на местах, — прокомментировала член федерального оргкомитета предварительного голосования Елена Шмелева.

Регистрация избирателей на праймериз «Единой России» продлится до 28 мая. Чтобы зарегистрироваться, необходимо пройти авторизацию через сайт «Госуслуги». Итоги предварительного голосования подведут 1 июня.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Необычная семейка»: курица решила высиживать трех котят
13022255читать позжечитаю позже
Юмор
«Стой, говорю»: кот вцепился в ребенка и развеселил его
12023057читать позжечитаю позже

главное


История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход

В 1941 году он помогал спасать детей из блокадного Ленинграда.

308582читать позжечитаю позже

Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе02 марта

Микроорганизмы способны вырабатывать защиту от негативных факторов.

0010967читать позжечитаю позже